Новости
НачалоНовостиВ Санкт-Петербурге пройдет всероссийский конкурс дизайна Fashion Mood
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Санкт-Петербурге пройдет всероссийский конкурс дизайна Fashion Mood

20.03.2017  11:24

Конкурс Fashion Mood будет проходить с 26 по 28 мая в пространстве Welcome при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, а также комитета по развитию предпринимательству и потребительского рынка, сообщают организаторы.

Конкурсанты Fashion Mood представят свои работы в сфере дизайна одежды и графики. По направлению дизайн заявлено 6 номинаций:

  • Street Fashion
  • Fashion industry
  • Not for all
  • National Fashion
  • Sport style
  • Children's Fashion

По направлению графики заявлено 3 номинации:

  • Print on the clothes
  • Print on fabric
  • Fashion Illustration

Прием заявок продлится до 15 мая.

В жюри соберутся представители fashion индустрии и мира моды, такие как: Марина Банцер - персональный стилист, шоппер; Ирина Горбунова - имиджмейкер, основатель «Общества интересных профессий»; Людмила Берилло - дизайнер и создатель марки Milla Berillo; Петрова Елена Ивановна (Профессор кафедры дизайн костюма в СПБГУПТД, а также председатель «Союза дизайнеров» и многие другие.

Моделей будут готовить ведущие стилисты-визажисты от школы стиля Estetista и мастера из Academy Olga Nikiforova и TIGI.

Для гостей конкурса пройдут лекции от профессионалов и специалистов по смежным направлениям, а так же мастер-классы и развлекательная программа.

В завершении конкурса участников ожидает гала-показ от Геннадия Горбачева (Brand GG), где он представит свою новую в спортивном стиле; Дизайнерское ателье Aivad из Владикавказа покажет утонченную этническую коллекцию с ручной отделкой; Студии свадебной моды и аксессуаров, шоу-румы, а также многие другие презентуют новые коллекции одежды 28 мая.

Просмотров: 55
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1265 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте