Открытие выставки Silk Garden от Radical Chic состоится 2 ноября на втором этаже петербургского универмага Au Pont Rouge, сообщается в пресс-релизе компании.

Специально для открытия выставки Silk Garden из Москвы приедет команда Radical Chic, которая расскажет гостям универмага о том, как создаются платки и какие истории стоят за каждым шелковым каре. Гостям покажут самые интересные варианты завязывания платков, которые с этого дня будет возможно приобрести в Au Pont Rouge. Также в составе выставки будет впервые представлен новый платок марки о Санкт-Петербурге.

В этот вечер пройдет мастер-класс «Текстильный дизайн: новый язык моды» Александры Калошиной, основателя марки Radical Chic.

Александра Калошина – основатель марки аксессуаров Radical Chic и студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, которая создает рисунки для всех платков бренда. Студия разрабатывает текстильные паттерны – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира. Каждый сезон художники студии создают 600 принтов и представляют их в Париже на PremiereVision, крупнейшей в мире текстильной выставке, в которой участвуют ведущие производители тканей и дизайн-бюро со всего мира. Работы Solstudio Textile Design неоднократно были отмечены строгим жюри выставки, получали премии. Принты студии Solstudio были включены в обзоры тенденций WGSN, ведущего мирового аналитического тренд-бюро.

Вход на мастер-класс свободный, необходима регистрация по e-mail: customerservice@aupontrouge.ru.

Фотография предоставлена компанией.