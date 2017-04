Десять финалистов конкурса «Новые имена в дизайне - 2017» презентовали свои коллекции 1 апреля на подиуме Mercedes-Benz Fashion Day в ЦВЗ «Манеж», сообщают организаторы.

Коллекции молодых дизайнеров этого года на подиуме представляли медийные персоны: актриса Полина Толстун, художница Юлдус Бахтиозина, блогер Таша Алакоз, модель Анастасия Шанцева, дизайнер Юрий Питенин, художники Ирина Дрозд и Виктор Кудряшов, модель plus size Юлия Лаврова, архитектор Евгения Годунова, fashion-продюсер Галина Голованова.

Победителями этого года стали бренды и коллекции: Alisa Gagarina – Ghosts in the shell, Dress Up Hero - Behind the red line, PSSP – «Северный Атлас», LOH Apparel (Минск) – «ЛОХ», Natasha Timofeeva (Ростов) – «Я помню», UMI (Тбилиси) – «Иллюзии», Olga Chernoschekova – THO’, Анна Полякова (Красноярск) – «Белый шум», Amplituda – «Виновники» и Ladygina – «Наследие».

Напомним, что 10-й, юбилейный конкурс среди начинающих дизайнеров «Новые имена в дизайне – 2017», организованный изданием «Собака.ru», стартовал в январе 2017 года. Проект имеет федеральный и международный охват, его участники – молодые модельеры и начинающие бренды, приславшие свои коллекции одежды, обуви или аксессуаров.

Всего было подано 440 заявок, которые были тщательно отсмотрены экспертным советом, параллельно с онлайн-голосованием на сайте, где понравившиеся коллекции выбирали сами пользователи. Жюри конкурса представляли успешные отечественные дизайнеры, костюмеры, фотографы, блогеры, работники модной индустрии и модные эксперты, среди которых: Яна Милорадовская («Собака.ru»), Александр Шумский (MBFWRussia), Андрей Фиорд (AFFA), Сергей Луковский (LMA), Светлана Слободина (BeFree), Оксана Лаврентьева (Rusmoda), модельеры Татьяна Парфенова, Алина Герман, Юлия Матвиенко и другие.

Помимо показа – главного приза от Mercedes-Benz Fashion Day, - все финалисты увидят свои луки в майском номере «Собака.ru», а некоторые получили отдельные преференции от жюри и партнеров. Alisa Gagarina выиграла стажировку в МД Татьяны Парфеновой и коллаборацию с художником-каллиграфом Покрасом Лампасом; Olga Chernoschekova будет стажироваться у модельера Юлии Матвиенко в JM Studio; PSSP посетят обучающий курс от Международной школы дизайна (IDS); Dress Up Hero получили право на персональный мастер-класс от костюмера Ленфильма Надежды Васильевой, стажировку в компании Rusmoda и участие в выставке Who is the next (Париж) от Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка; создатели бренда Amplituda будут стажироваться у модельера Алины Герман; грузинские модельеры UMI получат профессиональную фотосъемку от фэшн-фотографа Антона Рудзата; Наташа Тимофеева была выбрана для стажировки экспертами компании BeFree; а для бренда Ladygina агентство Crispy Point создаст профессиональный лукбук.

Партнером проекта выступил инновационный бренд IQOS, который представил финальный показ «IQOS меняет Петербург». Образы от дизайнеров в сочетании с цветными девайсами в руках моделей, символизировали луки будущего.

За десять лет истории проекта в конкурсе «Собака.ru» участвовали и побеждали Сергей Бондарев, Алексей Сорокин (Homo Consommatus), Артур Ломакин (Forget me Not), Юлия Воробьева (Turbo Yulia), Наталья Лескова, Артем Шумов, Saint Tokyo, дуэт сестер Vipers, кутюрный дизайнер Оля Малярова и другие. Три года подряд финалисты «Новых имен в дизайне» представляли свои коллекции на международной неделе моды Aurora Fashion Week, а победители онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Лицами кампаний молодых дизайнеров в журнале «Собака.ru» за время существования конкурса становились Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг, Матильда Шнурова и другие звезды федеральной величины.