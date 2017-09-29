В Санкт-Петербурге прошла IV конференция о новых технологиях в коммуникациях – Fresh Russian Communications Conference 2017

Главными трендами Fresh Russian Communications Conference 2017 стали мероприятия, видео-контент и целевые коммуникации, сообщают организаторы.

Традиционно в рамках трех секций – PR, Digital PR и Event for PR – выступили специалисты, которые первыми в России начинают использовать новые технологии и инструменты в коммуникациях.

Конференцию в секции PR открыли менеджер по маркетингу НПФ «Поток Интер» Яна Харитонова и руководитель направления PR&Production Евгения Шанская темой mediarelations. Спикеры отметили, что, не смотря на развитие технологий автоматизации коммуникаций, успех в работе с журналистами по-прежнему зависит от личного общения. Общение – ключ к инсайтам и полезной для PR-специалиста информации, которую не найти в открытых источниках.

Продолжила секцию PR Екатерина Артемьева, PR-директор компании «Герофарм», представив пять кейсов в области корпоративных коммуникаций компаний из разных секторов бизнеса: строительство, IT, логистика, производство мебели, производство измерительного оборудования. Спикер отметила, что часто компании, обращаясь к сторонним консультантам и в агентства, сами не знают, в чем состоит их проблема. Зачастую проблема кроется в непонимании целей бизнеса и отсутствии базовой стратегии коммуникаций. Задача PR-специалиста – правильно определить исходные данные задачи, прежде чем предпринимать меры для ее решения.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Dodidone Анна Кириллова рассказала об особенностях PR-сопровождения ICO компании. Анна представила готовый алгоритм работы для PR-специалиста, включающий как традиционные, так и новые инструменты. Спикер выделила сложности, с которыми сталкивается пиарщик в процессеICO, и рассказала о возможностях для их преодоления. Как отметила спикер, появляется целый пласт новых СМИ – крипто-СМИ, работа с которыми строится совсем иначе, чем с традиционными печатными и онлайн медиа.

Ксения Алексеева, управляющий партнер агентства Fresh Russian Communications, которое тоже занимается PR-сопровождением ICO-проектов, поделилась несколькими лайфкахаками, как компании попасть в крипто-СМИ. Во-первых, крипто-СМИ заинтересованы в качественном контенте, поэтому с удовольствием берут материалы с сайтов других СМИ (финансовых, инвестиционных, IT). Во-вторых, крипто-СМИ сотрудничают с организаторами блокчейн-мероприятий, поэтому компании, проводящей ICO, стоит рассмотреть возможности партнерства с организаторами мероприятий.

Закончил секцию PR журналист и консультант по коммуникациям Дмитрий Школьников. Спикер попытался ответить на вопрос, почему не работают традиционные PR-тексты. Важно адаптировать тексты к разным видам СМИ с их различными аудиториями. Для b2c СМИ важна эмоциональная вовлеченность, для b2b СМИ – экспертность и полезность. Также Дмитрий выделил основные ошибки при подготовке PR-текстов: рекламность, замкнутость на себя, трансляция внутрикорпоративной повестки во вне, разночтения в текстах, отсутствие структуры и внутренней логики подачи материала и многое другое.

В динамичном режиме прошла вторая секция конференции Digital PR. Открыла секцию руководитель департамента маркетинга и PR приложения «Кошелек» Ксения Рабинович. Спикер рассказала историю о том, как одна успешная колонка переросла в корпоративный блог компании с собственной редакционной политикой и качественным контентом, востребованным основной аудиторией компании – клиентами. Ксения посоветовала участникам конференции вместо размещения рекламных статей на сторонних ресурсах, становиться экспертами в своей области и самостоятельно готовить профессиональный качественный контент.

Продолжил секцию Digital PR креатор компании Be Seed Тимофей Бутырин. На вопрос, как адаптировать ТВ-видео для digital Тимофей ответил, что этого ни в коем случае нельзя делать. ТВ-видео и видео в digital – совершенно разные форматы. Аудитория социальных сетей никогда не будет смотреть то, что снималось для ТВ. В digital нужно учитывать особенности поведения аудитории – важен креатив.

Алексей Задунайский, креативный директор BCA Marketing рассказал о возможностях дополненной реальности для digital-маркетинга. В эпоху, когда аудитория теряет интерес к традиционным каналам коммуникации, на сцену выходят технологии дополненной реальности. Проекты с использованием таких технологий дорогостоящие, но действительно эффективные.

Завершала секцию Digital PR Ольга Цыганкова, CEO Socialist Media, темой мультиканальных медиа – медиа без сайтов, которые предлагают аудитории «снековый» контент. Ольга рассказала о том, как работают такие успешные проекты как «Шпильки», «Изюм», BuzzFeed и другие и о том, в каких форматах с ними могут работать компании.

Секция Event For PR в этом году получилась одной из самых интересных за все время существования Fresh Russian Communications Conference.

Открыла секцию пресс-секретарь Ассоциации ФинТех и CEO студии Brave Mind Educations Анастасия Полонская. Спикер рассказала о технологиях проведения бизнес-мероприятий «под ключ» - от концепции мероприятия, PR-кампании до непосредственного проведения и оценки результатов. Event – это тоже коммуникация, направленная на решение задач и получение прибыли, подчеркнула Анастасия. Проводить мероприятие для мероприятия – это ошибка.

Директор департамента стратегического развития и маркетинга банка SIAB Светлана Никулина и начальник отдела PR банка SIAB Мария Литвинова продолжили тему event как эффективного инструмента коммуникаций. Спикеры рассказали о том, как интегрировать событие в систему коммуникаций компании и поделились с аудиторией собственным опытом организации эффективных мероприятий в финансовой отрасли.

О том, как с максимальным эффектом организовать одно мероприятие для разных аудиторий, рассказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций DHL Express Ольга Стрельцова. Смешение аудиторий создает дополнительную синергию, отметила спикер. Не нужно бояться приглашать на одно мероприятие сотрудников, клиентов и журналистов, но нужно правильно организовывать работу с ними, пользуясь правилом Бонда - смешать, но не взбалтывать.

Александра Шевякова, менеджер по маркетингу компании «1С-Битрикс» поделилась секретами успеха при организации огромного количества мероприятий в разных регионах силами отдела всего из пяти сотрудников.

Завершила конференцию управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева темой мероприятий в секторе B2B. Ксения рассказала о том, как сделать мероприятие эффективным инструментом B2B-коммуникаций и поделилась успешными кейсами своего агентства. Вновь прозвучала тема возможности организации одного мероприятия для нескольких разных аудиторий. Также спикер отметила, что мероприятия – это отличный инструмент создания, «воспитания», «выращивания» своей аудитории.

Fresh Russian Communications Conference – единственная в России ежегодная многопрофильная конференция для PR-специалистов, посвященная использованию инновационных технологийв коммуникационной работе. Впервые конференция прошла в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге, собрав 35 экспертов по коммуникациям и более 250 участников.

Fresh Russian Communications (FRC) – коммуникационное агентство, основанное в Москве в 2012 году. Агентство предоставляет услуги по созданию, развитию и комплексному продвижению бренда, повышению узнаваемости компании и топ-менеджмента, управлению деловой репутацией и корпоративным имиджем, антикризисному реагированию и формированию благоприятных отношений компании с группами общественности.

Агентство FRC организует три ежегодные профильные конференции для специалистов по маркетингу и коммуникациям: www.frc-conf.com, а также ведет B2B Journal - интернет-журнал о коммуникациях в B2B-бизнесе.

Фотографии предоставлены организаторами.