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В Санкт-Петербурге прошла выставка - ярмарка «Легкая промышленность Санкт-Петербурга»

13.02.2017  07:13

В Санкт-Петербурге завершилась выставка - ярмарка «Легкая промышленность Санкт-Петербурга», в рамках которой были представлены возможности импортозамещения в секторе.

В рамках деловой программы мероприятия экспертами, чиновниками и участниками сектора обсуждались вопросы импортозамещения, развития, продвижения и господдержки малого бизнеса - швейных, торговых предприятий, работающих в области производства и продажи одежды, аксессуаров и обуви.

Также частью выставки стало дефиле производителей женской, детской и спортивной одежды. Режиссером шоу-показа стала Елена Решетова и ее модельное агентство RMA. 

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