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В Санкт-Петербурге прошла выставка - ярмарка «Легкая промышленность Санкт-Петербурга»
13.02.2017 07:13
В Санкт-Петербурге завершилась выставка - ярмарка «Легкая промышленность Санкт-Петербурга», в рамках которой были представлены возможности импортозамещения в секторе.
В рамках деловой программы мероприятия экспертами, чиновниками и участниками сектора обсуждались вопросы импортозамещения, развития, продвижения и господдержки малого бизнеса - швейных, торговых предприятий, работающих в области производства и продажи одежды, аксессуаров и обуви.
Также частью выставки стало дефиле производителей женской, детской и спортивной одежды. Режиссером шоу-показа стала Елена Решетова и ее модельное агентство RMA.
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