13.02.2017 07:13

В Санкт-Петербурге завершилась выставка - ярмарка «Легкая промышленность Санкт-Петербурга», в рамках которой были представлены возможности импортозамещения в секторе.

В рамках деловой программы мероприятия экспертами, чиновниками и участниками сектора обсуждались вопросы импортозамещения, развития, продвижения и господдержки малого бизнеса - швейных, торговых предприятий, работающих в области производства и продажи одежды, аксессуаров и обуви.

Также частью выставки стало дефиле производителей женской, детской и спортивной одежды. Режиссером шоу-показа стала Елена Решетова и ее модельное агентство RMA.



