Светский коктейль, организованный журналом «Собака.ru» и брендом IQOS, прошел в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace 30 марта, сообщается в пост-релизе мероприятия.

Более 300 гостей собрались в стенах Чайной гостиной Four Seasons Hotel Lion Palace. Особым гостем мероприятия стал Антон Севидов, создатель и фронтмен группы Tesla Boy, который исполнил акустический концерт и задал настроение всему вечеру.

В рамках мероприятия гости также смогли попробовать весенние коктейли и блюда фуд-сета от шеф-повара Four Seasons Маттео Гуида под dj-сет Саши Паники.

Весенний коктейль IQOS стал первым событием из серии мероприятий в преддверии открытия нового двухэтажного бутика IQOS в ТРЦ «Галерея», которое состоится 27 мая.

Гостями вечера стали такие медийные персоны, как резидент Comedy Club Вадим Галыгин, дизайнер Saint-Tokyo Юрий Питенин, актриса Полина Сидихина, создатель модельного агентства LMA Сергей Луковский, генеральный продюсер Aurora Fashion Week Russia Артем Балаев, редактор отдела светской хроники Vogue Евгений Заболотный, ресторатор Леонид Гарбар, директор бутика Christian Dior в Санкт-Петербурге Шорена Джинали, дизайнер Анастасия Докучаева, журналист и писатель Сергей Полотовский и многие другие.

Фотографии предоставлены организаторами.