ИА «РИА Мода» публикует официальный пост-релиз XXIII сезона Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», проходившего в Северной столице с 14 по 16 марта.

В этом году впервые в рамках конкурса прошла первая Петербургская биеннале «Территория моды», которая совместила уникальную выставку и модный показ. Ожившие манекены, световое шоу, коллекции в пяти номинациях — это лишь часть сюрпризов, которые смогли увидеть горожане и гости города.

На конкурс было подано более трехсот заявок. Среди участников – молодые дизайнеры из России, Японии, Китая, Венгрии и Польши.

Международное жюри представили руководители университетов моды и модных домов из России, Японии, Китая, Германии, Дании, Венгрии, Италии, Франции.

Впервые в Санкт-Петербург приехал Марио Бозелли, Президент миланской недели моды; почетный председатель Национальной палаты моды Италии (Camera Nazionale della Moda Italiana).

«У русских дизайнеров есть свой стиль, особый колорит. Я увидел много сильных и достаточно интересных коллекций. В вашей стране и в мире должно появиться больше российских известных брендов. «Адмиралтейская игла» — это отличный конкурс, организованный на высоком уровне. Я получил колоссальное удовольствие, участвуя в качестве члена жюри», - прокомментировал Марио Бозелли.

«Все решают баллы, — сказал про выбор победителей член жюри Александр Белов, международный эксперт и имиджмейкер по мужскому стилю, автор и ведущий многочисленных тренингов, консультант по деловому, политическому и корпоративному стилю, а также консультант по имиджу телеведущих и медийных персон. – В этом году качество работ очень возросло, мне приятно отметить, что с каждым годом в качестве жюри приглашаются много новых и известных деятелей моды, также хочется отметить, что многие интересные коллекции созданы участниками из России, Японии и Китая. Этот конкурс помогает дизайнерам показать миру себя, получить отличную стажировку в модные дома, университеты моды, и получить ценный опыт участия в показе высокого уровня. Мы все увидели, что молодые дизайнеры сильно постарались над созданием образов. Выбор победителя был очень труден, так как разница между баллами лучших конкурсантов была минимальная».

Обладателем Гран-при стал участник из Японии Liang Yo с коллекцией Open The Heart. Сертификат на 500 000 рублей победителю вручил президент конкурса Алексей Вячеславович Демидов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Во время конкурса в течение только одного дня состоялось 17 мастер-классов от членов международного жюри. Все, кто пришел в этот день, смогли познакомиться с новыми колористическими трендами и тенденциями на несколько сезонов вперед, узнать не только все о моде будущего, но и вдохновиться культурой других стран, получить ценные знания и профессиональные дизайнерские навыки для дальнейшего профессионального роста.

Организатор, учредитель и генеральный спонсор мероприятия – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки РФ.

В следующем году организаторы обещают новый интересный формат, необычное место проведения конкурса.

Фотографии предоставлены организаторами.