Совместное мероприятие L’Officiel и IQOS, посвященное теме изменений, прошло 23 апреля в Галерее Марины Гисич, сообщают организаторы.

Бренд IQOS открывает в конце мая свой первый флагманский бутик в Северной столице. В преддверии этого события главный редактор журнала L’Officiel Ксения Собчак собрала именитых гостей из Санкт-Петербурга и Москвы, чтобы обсудить, «как меняется мир и жизнь вокруг».

Под музыкальное сопровождение от молодого виртуоза, пианиста и композитора Николы Мельникова гости попробовали особое Heat Menu, в котором все блюда были приготовлены при помощи высокотемпературной обработки. Взяв за основу технологию IQOS Heat control (технологию контроля нагревания табака), шеф-повар бранча Дмитрий Блинов («Тартарбар») объединил инновации и вкус, подготовив сет-меню без применения огня, благодаря чему каждое блюдо раскрылось с новой стороны.

Наслаждаясь необычными гастрономическими решениями, гости активно делились своими мыслями о том, какие изменения происходят в современном мире. Дизайнеры Александр Терехов, Янис Чамалиди и владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили обсудили тему изменений в модной индустрии. Вопрос влияния инноваций и прогресса на журналистику и искусство затронули главный редактор журнала Forbes Николай Усков и хозяйка бранча Ксения Собчак. Активное участие в дискуссии приняли Максим Виторган и Марина Гисич, а тему новаторства и изменений в гастрономии поддержали владелица ресторана «КоКоКо» Матильда Шнурова и основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская.

После бранча все гости, среди которых также были Оксана Лаврентьева, Михаил Барышников, Шорена Джинали и Павел Пригара, оценили частную коллекцию современного искусства Марины Гисич и новые работы Виталия Пушницкого. В рамках бранча все гости смогли познакомиться с инновационным брендом IQOS.

Фотографии предоставлены организаторами.