Открытие выставки Christmas Special от Тины Хмельницкой состоялось 5 января в выставочном зале галереи АртЛот, сообщают организаторы.

Концепция и дизайн выставки Christmas Special представлены Артемом Тамазовым. Центральным экспонатом стала белоснежная новогодняя елка, наряженная яркими и праздничными ожерельями и кольцами, сделанными художницей из полимерной глины, резины, капроновых нитей, а их главным украшением являются настоящие детские и новогодние игрушки.

Особого внимания заслуживает репрезентация украшений, которые на этот раз экспонируются не в замкнутых пространствах витрин, а среди антикварных предметов, расположившись на консолях, комодах и преддиванных столиках. Яркие колье и браслеты украшают старинные бронзовые часы и люстры, лежат на мерных китайских весах и в окружении изящного фарфора. Предметы из разных эпох и стран неожиданным образом дополняют друга друга, рассказывают истории.

Для того, чтобы выставка получилась как можно более нестандартной, традиционные фарфоровые и керамические изделия экспонируются вместе с украшения самым нестандартным способом - так, например, браслет и кольцо «Синий Бегемот» разместились в перевернутой кверху дном фруктовнице, «фарфоровый» гольфист, делая замах клюшкой, словно хочет сделать удар по белым бусинам ожерелья «Цифры». Сюрреалистические, «безликие» скульптуры из керамики приобрели свое лицо, благодаря таким украшениям, как колье «Нос». Нежное, навеянное романтикой ожерелье «Белые пегасы» словно плывет по воде в окружении старинных фарфоровых лебедей. Украшения обманки: брошь «Яичница» и колье «Французский Круассан» разместились на тарелке с приборами, накрытой на один куверт.

Большая часть изделий представлена организаторами выставки с чувством юмора, праздника, и немного китча. Именно поэтому завершает экспозицию стол с горящими свечами, накрытый старинным сервизом тет-а-тет. Вместо богатых явств на блюдах и тарелках лежат разноцветные кольца и браслеты. Два расписанных манекена в украшениях из танцующих троллей напоминают лакеев XVIII столетия. Они приглашают каждого зрителя присесть за сказочный стол и «окунуться в атмосферу самого необычного праздника в мире современных украшений».

Выставка продлится до 20 января.

Фотографии предоставлены организаторами.