07.03.2017 07:19

В 2017 году власти Санкт-Петербурга намерены потратить 300 млн рублей на реализацию городской программы обновления легпрома.

Как сообщают Санкт-Петербургские ведомости, в прошлом году предприятия легкой промышленности северной столицы получили рекордные по объему полученных бюджетные субсидии. Программа поддержки сектора 2017 года, в том числе, предполагает выдачу субсидий и венчурные инвестиции.

В результате к 2020 году планируется увеличить долю легпрома с 0,5 до 1% в обороте петербургской промышленности. Число швейных предприятий должно вырасти с 447 до В частности, ставка делается на выставочно-ярмарочные мероприятия. Так, с 16 по 19 марта 2017 года в Петербурге пройдет 49-я международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды». Вниманию посетителей участники выставки представят весь спектр легкой промышленности - от сырья до готовой продукции.