12.01.2017 21:29

С октября по декабрь на основных торговых улицах Санкт-Петербурга доля свободных помещений снизилась до 6,7%, сообщает пресс-служба JLL.

Снижение вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла было отмечено в Санкт-Петербурге в 4-ом квартале. Открытия на 20% превысили закрытия, что уменьшило долю свободных помещений до 6,7%. При этом по итогам всего 2016 года показатель остался неизменным.

На Владимирском проспекте вакантность сократилась почти в два раза – с 10,4% до 5,9%. Также неплохой результат достигнут на Старо-Невском проспекте, где за год он снизился до 7,4%.

«Превышение в последнем квартале открытых объектов стрит-ритейла над закрытыми сформировалось преимущественно за счет специализированных продуктовых магазинов, комиссионных магазинов и секонд-хенда», - прокомментировал ситуацию Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

Максимальные ставки аренды на основных торговых улицах Санкт-Петербурга установились на Невском проспекте (до площади Восстания). Стоимость аренды квадратного метра в месяц здесь составляет 7,5-13 тыс. рублей.

В 4-ом квартале рост ставок аренды был зафиксирован на Садовой улице (с 5 тыс. до 6 тыс. руб. за кв. м в месяц). Это связано со сносом павильонов, что улучшило визуальную доступность встроенных помещений.

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