Новости
НачалоНовостиВ Саратовской области директор текстильного предприятия оштрафован за мошенничество с налогами
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

В Саратовской области директор текстильного предприятия оштрафован за мошенничество с налогами

17.05.2017  20:13

Штраф в размере 150 тысяч рублей заплатит директор текстильного производства в Ершове за мошенничество с НДС, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

В Саратовской области суд приговорил бизнесмена Алексея Сидоркина к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств, путем незаконного возмещения НДС).

В 2013 году Алексей Сидоркин занимал пост директора компании по производству текстильной продукции. С целью хищения средств из бюджета, он подал неверную налоговую декларацию. Таким образом, он надеялся получить 513 тыс. рублей в виде возмещения НДС. Налоговый орган выявил несоответствие и отказал компании в выплате.

В ходе следствия Алексей Сидоркин вину признал.

Просмотров: 28
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1301 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте