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В Саратовской области директор текстильного предприятия оштрафован за мошенничество с налогами
17.05.2017 20:13
Штраф в размере 150 тысяч рублей заплатит директор текстильного производства в Ершове за мошенничество с НДС, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.
В Саратовской области суд приговорил бизнесмена Алексея Сидоркина к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств, путем незаконного возмещения НДС).
В 2013 году Алексей Сидоркин занимал пост директора компании по производству текстильной продукции. С целью хищения средств из бюджета, он подал неверную налоговую декларацию. Таким образом, он надеялся получить 513 тыс. рублей в виде возмещения НДС. Налоговый орган выявил несоответствие и отказал компании в выплате.
В ходе следствия Алексей Сидоркин вину признал.
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