01.03.2017 07:09

В Саратовской области НПК «Химпроминжиниринг», входящее в структуру Росатома, построит предприятие по производству синтетического волокна. Как сообщает ТАСС, соответствующее соглашение подписала администрация региона и компания в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Общая стоимость проекта составляет 5,2 млрд рублей. Согласно инвестпроекту, в Саратове будет создано новое производство синтетического волокна - прекурсора полиакрилонитрила (ПАН-прекурсора). Это волокно используется при производстве конструкционных элементов из композиционных материалов, применение которых растет как в стратегических, так и в гражданских отраслях промышленности.

«Таким образом, новый завод позволит обеспечивать углеводородным волокном как предприятия оборонно-промышленного комплекса, так и производства продукции гражданского назначения. Мощность нового саратовского завода составит 4 тыс. тонн в год (с последующим увеличением до 25 тыс. тонн в год)», - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что проект позволит создать 120 дополнительных рабочих мест в регионе, а при увеличении мощности - до 700 рабочих мест. Срок реализации проекта - 2017-2020 гг.