15.02.2017 06:55

В Ртищеве Саратовской области погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года перед работниками швейного предприятия «Даргез-Ртищево» на сумму свыше 1 млн рублей.

Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ, выплаты стали возможны благодаря вмешательству регионального ведомства. Так, по требованию прокуратуры генеральному директору компании «Даргез-Ртищево» назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

Ранее,в июле 2016 года, гендиректор компании уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).