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В Саратовской области сотрудникам швейного предприятия выплатили задолженность по зарплате по решению прокуратуры
15.02.2017 06:55
В Ртищеве Саратовской области погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года перед работниками швейного предприятия «Даргез-Ртищево» на сумму свыше 1 млн рублей.
Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ, выплаты стали возможны благодаря вмешательству регионального ведомства. Так, по требованию прокуратуры генеральному директору компании «Даргез-Ртищево» назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год.
Ранее,в июле 2016 года, гендиректор компании уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
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