С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиВ Саратовской области сотрудникам швейного предприятия выплатили задолженность по зарплате по решению прокуратуры
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Интерткань 2017» пройдет с 20 по 24 февраля 2017 года Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

В Саратовской области сотрудникам швейного предприятия выплатили задолженность по зарплате по решению прокуратуры

15.02.2017  06:55

В Ртищеве Саратовской области погашена задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года перед работниками швейного предприятия «Даргез-Ртищево» на сумму свыше 1 млн рублей.

Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ, выплаты стали возможны благодаря вмешательству регионального ведомства. Так, по требованию прокуратуры генеральному директору компании «Даргез-Ртищево» назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

Ранее,в июле 2016 года, гендиректор компании уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Просмотров: 72
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1244 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте