23.01.2017 07:01

Турецкие инвесторы заинтересованы в строительстве обувного производства на территории Саратовской области.

Как сообщает портал sarbc.ru, саратовская делегация, состоящая из предпринимателей и руководителей предприятий, приняла участие в бизнес-миссии в Турцию. Кроме того, саратовские предприниматели приняли участие в 24-ой Международной выставке обуви, изделий из кожи, кожевенной и обувной промышленности Gapshoes. РИЦ обеспечил участников делегации услугами переводчиков.

По информации издания, бизнесмены достигли соглашений о поставках обуви массовых и эксклюзивных марок, уже принято решение о разработке предварительного бизнес-плана для оценки рентабельности этого шага.