Новости
НачалоНовостиВ Саратовской области турецкие инвесторы построят обувное производство
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

В Саратовской области турецкие инвесторы построят обувное производство

23.01.2017  07:01

Турецкие инвесторы заинтересованы в строительстве обувного производства на территории Саратовской области.

Как сообщает портал sarbc.ru, саратовская делегация, состоящая из предпринимателей и руководителей предприятий, приняла участие в бизнес-миссии в Турцию. Кроме того, саратовские предприниматели приняли участие в 24-ой Международной выставке обуви, изделий из кожи, кожевенной и обувной промышленности Gapshoes. РИЦ обеспечил участников делегации услугами переводчиков.

По информации издания, бизнесмены достигли соглашений о поставках обуви массовых и эксклюзивных марок, уже принято решение о разработке предварительного бизнес-плана для оценки рентабельности этого шага. 

Просмотров: 96
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1230 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте