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В сентябре 2017 года импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья сократился почти на четверть

16.10.2017  07:02

Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), по предварительным подсчетам, в сентябре 2017 года импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья упал на 24,4%, до 1,088 млрд долларов.

Так, в отчетный период снизились закупки обуви – на 32,2%, трикотажной одежды – на 26,4%, текстильной одежды – на 25%, химических нитей – на 16,6%, химических волокон – на 13%, хлопка – на 5,9%.

Одновременно импорт текстильных материалов увеличился на 11,1%, трикотажного полотна – на 8,6%, готовых текстильных изделий – на 4,9%, парфюмерно-косметических товаров на 1,1%.

В сентябре в годовом выражении наблюдался рост закупок текстильных изделий и обуви на 20,8%, химической продукции – на 12,1%, продовольственных товаров – на 10,5%, продукции машиностроения – на 9,9%. В группе текстильных изделий и обуви увеличились закупки обуви, готовых текстильных изделий, текстильных материалов, трикотажной одежды, трикотажного полотна, текстильной одежды, хлопка. Вместе с тем ввоз сократился химических нитей и химволокон.

В целом в январе – сентябре 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 144,424 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 24,7%.

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