Новый «Детский мир» площадью 950 кв. м. расположится в ТЦ «Парк», сообщает консалтинговая компания «Знак», которая занимается брокериджем и частичной реконцепцией торгового центра.

Договор аренды подписан на 7 лет. «Детский мир» станет еще одним крупнейшим якорным арендатором ТЦ «Парк» наряду с французским сетевым гипермаркетом «Ашан-Cити», занимающим 2000 кв.м. на первом этаже. Открытие супермаркета запланировано на декабрь текущего года. Прогнозируемый поток посетителей составит не менее полумиллиона человек за год.

Елена Лебедева, управляющий партнер ГК «Знак»: «Залог успешного функционирования любого торгового центра — это качественно подобранные якорные арендаторы, генерирующие покупательские потоки. Мы провели тщательный маркетинговый анализ зоны окружения торгового центра и прекрасно понимаем все потребности населения. Микрорайон, в котором расположен ТЦ, относится к новой части города. Он активно развивается, застраивается, растет, поэтому живущие здесь люди нуждаются, прежде всего, в удобном торговом центре, в котором можно купить все необходимое. Торговые марки «Ашан-Сити» и «Детский мир» хорошо известны и имеют положительную репутацию среди потребителей, поэтому мы уверены в их востребованности».

Трехуровневый торговый центр «Парк» расположен на улице Птицеградской, д. 2Б. Наземный паркинг рассчитан на 280 машиномест. Площадь здания составляет 11 000 кв.м. На территории работает эко-рынок, зона фудкорта, включая ресторан быстрого питания «Макдональдс». В настоящее время подписаны письма о намерениях с рядом крупных федеральных сетей.

Компания «Знак» — консалтинговая компания, специализирующаяся на малых форматах торговых центров. Компания предоставляет полный спектр услуг на рынке торговой недвижимости, начиная от создания концепции до торжественного открытия ТРЦ, а также управление объектами торговой недвижимости, проведение реконцепций устаревших объектов и маркетинговая поддержка действующих торгово-развлекательных центров. Портфель проектов составляет более 60 000 кв.м. реализованных торговых площадей, среди которых можно выделить: ТРЦ «Гагарин», ТРЦ «Атлас», ТРЦ «Поворот», ТЦ «Терминал», ТЦ «Вертикаль», ТЦ «Новый Дом» и др. Разработаны концепции объектов – ТЦ «Северное сияние» г. Руза (3000 кв.м), ТЦ «Богородский» г. Щелково (10 000 кв.м), ТЦ «Альтаир» г. Смоленск (6000 кв.м) и др.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.

Фотография предоставлена компанией.