Новый сезон Официальной Санкт-Петербургской Недели моды пройдет на Новой сцене Александринского театра с 6 по 9 апреля 2017 года, сообщают организаторы.

Официальная Санкт-Петербургская Неделя моды пройдет под патронажем Синдиката моды, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

Благодаря тесному взаимодействию с Санкт-Петербургским Синдикатом моды, SPbFW из года в год выделяет гранты для презентаций коллекций на профессиональном подиуме в рамках Официальной Санкт-Петербургской Недели моды. Синдикат моды – это, прежде всего, общественная организация, которая представляет общие интересы профессионального сообщества дизайнеров. Художественный руководитель Санкт-Петербургской Недели моды проводит тщательный отбор каждого дизайнера, подавшего свою заявку на участие, и дарит возможность принять участие наряду со всеми мэтрами мира моды.

Следить за модными тенденциями, представленными на подиуме St.Petersburg Fashion Week можно и находясь за пределами столицы. Все показы Недели моды в прямом эфире транслирует международный TV-партнер проекта – телеканал Fashion One.

Сезон осень-зима 2017/2018 продемонстрирует международный профессиональный формат представления модных трендов и определит тенденции не только на будущий осенне-зимний сезон, но и дополнит свою подиумную программу расписанием образовательных лекций от международной школы в области дизайна и бизнес образования – Mod’Art St. Petersburg. В числе лекторов - представители института из Парижа, столицы мировой моды.

Все четыре дня Недели моды в самом сердце модного события окажутся главные редактора мировых изданий, таких как Glamour Italy, L'Officiel Lietuva, а также профессиональный фотограф из Vogue Japan.

Следует отметить, что за четыре года своего существования St.Petersburg Fashion Week зарекомендовала себя, как ведущее событие индустрии моды не только в Санкт-Петербурге, но и всей России, с каждым годом открывая все больше имен местных талантливых дизайнеров, чьи работы со временем становятся востребованными далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Фотографии предоставлены организаторами.