Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли РФ будет проходить в Санкт-Петербурге с 23 сентября по 6 октября 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль».

​В рамках ярмарки, которая разместится на Малой Конюшенной улице, также запланирована серия деловых мероприятий, отраслевой круглый стол с участием представителей Минпромторга России, городской администрации, ведущих представителей легкой промышленности, а также членов Союза русских байеров.

​В рамках мероприятия «Подиум» состоится показ моделей одежды российских дизайнеров, предназначенной для отшива и продажи массовому потребителю. Все демонстрируемые вещи можно будет приобрести на ярмарке.

«Сейчас благоприятный период для развития в России индустрии отечественной легкой промышленности. В это время и нужно поддержать наших производителей — помочь с получением льготных кредитов, ужесточить борьбу с контрафактом, предоставить налоговые преференции, открыть новые рынки, - отметил статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Безусловно, Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна и в том числе стимулировать переход от частных коллекций к промышленным, к серьезному производству. Будущая ярмарка должна дать старт новому вектору развития легпрома».