30.01.2017 07:04

В Шахтах Ростовской области появится высокотехнологичный текстильный центр «Глории Джинс» стоимостью 20 млрд рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, сырье для нового центра планируется на первоначальном этапе завозить из-за рубежа, а выпущенная продукция также будет направляться на экспорт.





Новый проект даст региону 1,2 тыс. новых рабочих мест. «Основную массу сотрудников предприятия составят люди с высшим образованием. Нам предстоит обучить персонал, подготовить его. Если все сложится удачно, мы сможем подписать соглашение с инвестором в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2017г.», — отметил глава региона.