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В Школе дизайна НИУ ВШЭ состоится встреча с Авдотьей Александровой

13.12.2016  14:22

Встреча с Авдотьей Александровой, создательницей контр-модельного агентства LUMPEN, пройдет в Школе дизайна НИУ ВШЭ в рамках проекта Fashion Evenings 13 декабря, сообщают организаторы.

Авдотья Александрова расскажет, что такое face hunting, чем она руководствуется при выборе моделей, почему нетипичная красота приобрела такую популярность в современной моде и какие сложности возникают при подготовке эффектных показов Vetements, Гоши Рубчинского или Hood By Air.

Авдотья Александрова — создательницей контр-модельного агентства LUMPEN, которое устроило перезагрузку в мире фэшн-показов, ввело моду на нетипичных моделей и стало неотъемлемой частью феномена «новой моды» Гоши Рубчинского и Co.

Дата: 13 декабря. Время: 19.00. Адрес: Малая Пионерская ул., 12. Вход свободный. Необходима регистрация.

Fashion Evenings — проект Школы дизайна НИУ ВШЭ, в рамках которого проходят открытые встречи с представителями fashion-индустрии.

Фотография предоставлена организаторами.

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