Показы седьмого этапа Fashion Future пройдут в шоу-руме автомобилей Audi 9 декабря, сообщают организаторы.

Дизайнерами-участниками седьмого этапа Fashion Future стали: Алина Хлыняева (бренд JAM8), Юлия и Евгений Морозовы (Akellabo), Елизавета Савирова (Urborossa). Они представят для гостей спортивную одежду, которую можно носить не только на тренировки в зал, но и в повседневной жизни.

Миссия проекта Fashion Future — рассказать о молодых и талантливых российских дизайнерах. В качестве поддержки в шоу будут принимать участие знаменитые модели, которые являются актрисами театра и кино, известные телеведущие, а также популярные люди в индустрии моды. Кульминацией станет выступление специального музыкального гостя — группы Triangle Sun. Музыкальный коллективы презентует свой новый сингл My Magic Book.

В списке приглашенных гостей: Кожевникова Мария, Васильев Александр, Юрий Розум, Виктория Лопырева, Екатерина Мельник, Волочкова Анастасия, Анна Калашникова, Елена Усанова, Пьер Мари, Елена Борщева, Никас Сафронов, Маргарита Позоян, Арцвик, Март Бабаян, Ника Вайпер, братья Сафроновы, Алла Довлатова, Юлия Плаксина, Юлия Терещенко, Ачи Пурцеладзе, Этери Бериашвили, Сангаджи Тарбаев, Валерия Сушина, Кирилл Астапов.

Большинство коллекций на показах Fashion Future будет представлено в формате модного показа впервые.

Иллюстрация предоставлена организаторами.