13.02.2017 22:46

На юго-востоке Москвы обнаружен швейный цех с нелегальными мигрантами, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО.

Пошивочный цех был обнаружен в Москве на Чагинской улице сотрудниками полиции. На предприятии изготавливалась спортивная и детская одежда, которая впоследствии поставлялась на рынки. В ее производстве были задействованы нелегальные мигранты. В отношении 26 из них составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, 14 иностранных граждан привлечены по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению организатора незаконного бизнеса.