02.05.2017 07:10

Минэкономразвития намерено уже в следующем году снять ограничения на онлайн-продажу ювелирных изделий. Как пишет газета«Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Олега Фомичева, инициатива сейчас обсуждается со всеми заинтересованными ведомствами.

«Согласовываем сейчас подзаконные акты по разрешению торговли ювелирными изделиями с Минфином, ФНС и еще рядом ведомств. Разногласий особых нет, просто обсуждаем формулировки. Думаю, что со следующего года все вступит в силу», - заявил Олег Фомичев. Ранее Минэкономразвития предложило максимально снять ограничения на дистанционную торговлю рядом товаров, но снятие ограничений на интернет-продажу, в частности, лекарств будет возможно только после введения системы маркировки.