31.01.2017 07:15

В Вязьме смоленской области на площадке предприятия «Вяземское кожевенное производство ЛТ» был открыт цех по выпуску мебельной и обувной кож, говорится в сообщении Минпромторга.

«Вяземское кожевенное производство ЛТ» (ООО «ВКП ЛТ») займет 11% российского рынка натуральных кож и краста (кожа без лицевой отделки), потеснив иностранных производителей, которые сейчас занимают 22% рынка. Часть продукции пойдет на экспорт. Открытие нового цеха позволит предприятию более чем на треть увеличить объем выпускаемой продукции.

Вяземское предприятие - одно из лидеров кожевенных заводов России, напоминают в министерстве, - ежемесячный объём производства на заводе составляет порядка 140 тысяч квадратных метров готовой кожи. Рынок сбыта продукции широк - ее покупают известные производители обуви «Ральф Рингер», «Скороход Мода», «Фарадей», «Паритет», «Джотто», «Котофей», а также российские и белорусские производители мебели: «Пинскдрев», «Молодечномебель», «Король диванов», «Славянский двор», «Вятка мебель» и другие. Треть готовой продукции отправляется на экспорт в страны-лидеры мировой обувной промышленности: Италию, Португалию, Румынию, Германию, Индию, Китай, Сербию, Польшу и другие.

По словам статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, принимавшего участие в открытии цеха, «у нас не так много такого уровня предприятий на территории Российской Федерации. Сегодня кожевенное сырье востребовано, востребован конечный продукт. После того, как нам удалось несколько раз пролонгировать запрет на вывоз кожевенного полуфабриката, мы видим, что уровень переработки и создания конечной продукции в этом сегменте увеличивается. Мы видим ежегодный рост по отрасли. Значит, совместно с экспертами, коллегами, которые трудятся в отрасли, мы всё делаем правильно».

В церемонии открытия завода также приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский и заместитель директора ФРП Михаил Макаров.