08.11.2017 07:10

К 2035 году fashion-рынок должен на 50% стать российским, полагают эксперты Союза русских байеров. При этом падение цен на одежду может достичь 30%.

Как отметили в организации, за последние два-три года количество отечественных марок на российском fashion-рынке выросло примерно на 30% и продолжает неуклонно расти. По данным Союза русских байеров, с начала 2017 года на российский рынок пришли около 30 иностранных брендов, что на треть меньше, чем год назад. Это свидетельствует о том, что освобождается ниша, которую можно оперативно занять.

За годы кризиса сегмент масс-маркета покинули такие крупные сетевики как Mexx, Zadig & Voltaire, Desigual, Esprit, American Eagle Outfitters, River Island, а в ГУМе открылся первый магазин российских дизайнеров. «Резко сократилось количество брендов в среднем ценовом сегменте, ушли вторые линии многих известных домов моды. Например, Burberry объединил все свои линии в одну к концу 2016 года. Marc Jacobs закрыл Marc by Marc Jacobs. Крупные премиальные марки с историей потеряли монополию на обозначение тенденций. Место вторых линий успешно занимают новые ультрасовременные дизайнеры со всего мира, которые назначают менее высокий ценник, чем известные дома моды», — констатировала президент Союза русских байеров Елена Бугранова.

В то же время, уверена она, русские дизайнеры никогда не смогут полностью заменить иностранные бренды, они, скорее, создадут новую нишу, путем формирования определенных потребностей на рынке. В этом смысле основной целью отечественной модной индустрии будет не тотальное вытеснение иностранных брендов, а создание продукта, не уступающего по качеству и дизайну зарубежным аналогам.