13.02.2017 07:15

Как заявила в интервью «Российской газете» исполнительный директор Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина, единый стандарт школьной формы поможет снять все острые вопросы к качеству тканей.

«Важнейшие гигиенические показатели, а именно воздухопроницаемость и гигроскопичность, напрямую влияют не только на комфорт, но и на безопасность школьной формы», - заявила Александра Алдушина, комментируя «Российской газете» предстоящую разработку Минпромторгом и Союзлегпромом национального стандарта для школьной формы.

В течение дня с поверхности тела испаряется влага, рассказала эксперт, и для того, чтобы этот процесс не провоцировал аллергические реакции, одежда должна хорошо впитывать влагу и дышать. Свойства ткани пропускать воздух зависят от ее структуры: чем она плотнее, тем меньше воздуха будет поступать к телу ребенка. Что касается гигроскопичности, то данный показатель зависит исключительно от сырьевого состава тканей. Оптимальный состав должен включать от 45% натуральных или искусственных волокон (например, вискозы) - в таком случае безопасность одежды, скорее всего, будет обеспечена, что и подтверждает исследование Роскачества.

Вот в решении данной проблемы значительную роль как раз и может сыграть разработка единого стандарта для школьной формы, который урегулирует применение для пошива одежды для обучающихся тканей с разуплотненной структурой, а также с содержанием синтетики не более 55%. Кроме того, подкладка должна быть или вискозной, или с содержанием вискозы не менее 50%.