|
|
В Союзлегпроме появится комитет по вопросам развития производства школьной формы
25.07.2017 07:18
Руководство Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о том, что в структуре отраслевой ассоциации создается комитет по вопросам развития производства школьной формы.
Как говорится в сообщении ассоциации, сейчас время ведутся активные консультации с компаниями - производителями школьной формы, формируется состав комитета, разрабатывается положение новой рабочей структуры Союзлегпрома и рабочая повестка.
Исполнять обязанности руководителя комитета поручено руководителю проекта «Наша форма» Елене Снытниковой.
Пожелания и предложения от заинтересованных участников по работе Комитета, составу и структуре принимаются на адрес электронной почты info@souzlegprom.ru в срок не позднее 20 августа т.г.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте