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В Союзлегпроме появится комитет по вопросам развития производства школьной формы

25.07.2017  07:18

Руководство Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о том, что в структуре отраслевой ассоциации создается комитет по вопросам развития производства школьной формы.

Как говорится в сообщении ассоциации, сейчас время ведутся активные консультации с компаниями - производителями школьной формы, формируется состав комитета, разрабатывается положение новой рабочей структуры Союзлегпрома и рабочая повестка.

Исполнять обязанности руководителя комитета поручено руководителю проекта «Наша форма» Елене Снытниковой.

Пожелания и предложения от заинтересованных участников по работе Комитета, составу и структуре принимаются на адрес электронной почты info@souzlegprom.ru в срок не позднее 20 августа т.г.

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