27.12.2016 07:19

Как говорится в сообщении компании, оff-price сеть Familia расширила состав акционеров. В их число на правах миноритария вошел консорциум инвесторов во главе с Baring Vostok Private Equity Fund V.

В руководстве ритейлера заявили, что такой шаг призван способствовать развитию сети и позволит достичь запланированных результатов: в трехлетней перспективе Familia намерена удвоить количество магазинов.

Familia - федеральная розничная off-price сеть, основанная в 2000 году, предлагает покупателям в 36 городах России широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви, игрушек, аксессуаров, товаров для дома и декора.

По итогам трех кварталов 2016 года Familia показывает высокий темп прироста как в продажах: по сопоставимым магазинам +17%, прогнозируя общий прирост по выручке в этом году до 45-50%, так и в темпах развития: к концу 2016 года сеть планирует открыть до 150 магазинов, увеличив количество универмагов более чем на треть к прошлому году.

Фонды Baring Vostok (Бэринг Восток) специализируются на инвестициях в России и других странах СНГ. Долгосрочными инвесторами Бэринг Восток являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии. С 1994 года фонды Бэринг Восток инвестировали более 2,4 млрд долларов в 70 проектов.