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В состав членов Союзлегпрома вошли компании «Нисса» и Ивановский полиэфирный комплекс

17.10.2017  07:09

Правление Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности приняло решение о включении в состав отраслевой ассоциации двух новых членов. Ими стали «Нисса Дистрибуция» и Ивановский полиэфирный комплекс.

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, решение было принято в соответствии с положением «О порядке приобретения и прекращения статуса члена союза».

Компания «Нисса» является одним из ведущих европейских производителей и поставщиков оборудования для создания полиграфических комплексов двух производственных направлений – оперативной полиграфии (торговая марка Offitec) и специальных видов печати (торговая марка Stensart).

Ивановский полиэфирный комплекс - частная специализированная проектная компания, образованная в 2014 году, с целью строительства комплекса ПЭТФ текстильного назначения в Ивановской области и создания в России первого современного промышленного предприятия по производству высококачественного полиэфирного волокна.

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