Новый «Детский мир» площадью 1000 кв. м. начал свою работу в ставропольском торговом центре «Перекресток», сообщает компания.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 631 тыс. кв.

Фотография предоставлена компанией.