Новости
НачалоНовостиВ Ставрополе открылся пятый магазин сети «Детский мир»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru

В Ставрополе открылся пятый магазин сети «Детский мир»

10.11.2017  12:03

Новый «Детский мир» площадью 1000 кв. м. начал свою работу в ставропольском торговом центре «Перекресток», сообщает компания.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 631 тыс. кв.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 48
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1425 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте