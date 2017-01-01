В Ставропольском крае возродят выращивание хлопка сразу в нескольких районах

15.11.2017 07:09

Одновременно в нескольких районах Ставропольского края будет возрождено производство хлопка. Это произойдет учетом последних научных достижений, в результате чего объем выпуска данного сырья должен повыситься до уровня 70-летней давности.

Такое заявление сделал в Кисловодске министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, передает агентство ТАСС. «В Буденновском и Левокумском районах края изучаем почвопригодность для выращивания хлопка. Научным сопровождением занимается Прикумская опытная станция. У нас есть ряд своих сортов хлопка, изучаем, какая селекция будет больше подходить», - рассказал он.

По его словам, в ряде хозяйств есть небольшие площади, на которых достигнуты неплохие показатели. «Важно подобрать сорт, гибрид, который максимально подойдет к нашей почвенно-климатической зоне. Изучаем технологии, чтобы выйти на промышленное производство. Стратегическая задача поставлена губернатором, мы идем по этому пути», - отметил министр.

По официальным данным, 70-80 лет назад площади под неорошаемый хлопчатник в России занимали 280-350 тыс. га (включая Крым), из которых 40% приходилось на Ставрополье. В крае в те годы собирали хлопка-сырца до 60 тыс. тонн в год. По данным ученых сейчас юг России может обеспечить не менее 50% потребности страны в качественном хлопковолокне.