Торжественное открытие первого флагманского бутика Falke в России состоялось 17 мая, сообщается в пост-релизе компании.

Открытие лично посетили Пауль и Кристина Фальке, а также немецкий дизайнер Сабина Кеггенхоф, автор проекта бутика. Гостями вечера также стали и российские знаменитости, в числе которых Роман Костомаров, Елена Летучая, Евгений Папунаишвили, Юлианна Караулова, Игорь Верник, Виталий Петров, Маргарита Митрофанова, Руслан Нигматуллин, Ирена Понарошку, Иван Николаев, Тутта Ларсен, Тимур Соловьев.

Московский бутик Falke спроектирован немецким архитектором Сабиной Кеггенхоф, обладателем многочисленных призов за лучший дизайн интерьеров. Пространство бутика, при всей его самобытности и внимании к деталям, вписано в концепцию и архитектуру главного универмага Москвы. В центре расположены Walk of Style, или «Парад ног», представляющий всю продукцию Falke, а также Runway – полоса по длине пола из черного натурального камня, которая визуально увеличивает пространство магазина и создает перспективу и глубину.

Главной темой женской и мужской коллекций весна-лето – 2017 стали тропики Южного полушария, микс самобытных культур и традиций стран Южной Африки, Латинской Америки и Индии. Все оттенки коричневого и красного – как в женской, так и в мужской коллекциях. Сочетание насыщенного розового и сочного зеленого. Элегантный голубой в сочетании с нейтральным серым.

«Хороший дизайн – это идеальный баланс между провокационным и привычным, между экстравагантным и банальным», – говорил Хартмут Эсслингер. В Falke придерживаются этого же принципа и ставят дизайн превыше всего.

Коллекция осень-зима – 2017/2018 – это демонстрация того, как можно удачно сочетать винтаж и романтику 1920-х годов с современным стилем. В женской коллекции вдохновением послужил рисунок «шахматная клетка» и его популярность в эпоху декаданса – времени эмансипации и увлечения мужским гардеробом.

Мужчинам Falke подарит коллекцию носков, вдохновленную минималистски отточенным силуэтом 1920-х и представленную многочисленными вариациями на тему тонкой полоски. В коллекции Outdoor – шерсть, мулине и трикотаж, носки и гольфы, черно-белый принт, имитирующий узор «в шашечку».

Мужской трикотаж в коллекции осень-зима – 2017/2018 – городская одежда в клубном стиле – джемперы, кардиганы, свитера из шерсти, мохера и кашемира серого, белого, оранжевого оттенков. Куртки с капюшоном, жакеты и пиджаки в стиле Country из верблюжьей шерсти и шерсти мериноса коричневых оттенков.

При разработке носков, белья и трикотажа для занятий спортом Falke Ergonomic Sport System / «Эргономичная спортивная система» используются ткани и материалы, учитывающие требования каждого вида спорта. Разработчики принимают во внимание все моменты, необходимые для эффективной тренировки: контроль температуры и влажности, компрессию, стимулирующую давление, технологию предотвращения возникновения мозолей и пр.

Немецкий бренд Falke был основан более 120 лет назад. Сегодня представители четвертого поколения фамилии Фальке – Пауль и Франц Петер – возглавляют семейный бренд родом из Шмалленберга, знаменитый своими чулочно-носочными изделиями для женщин, мужчин и детей, трикотажем и инновационной спортивной одеждой. В 2010 году Falke был удостоен профессиональной премии Red Dot.

Фотографии предоставлены компанией.