Победительницей конкурса «Российская красавица 2017» стала 17-летняя Анна Гришко из Уссурийска, сообщают организаторы.

В финале Всероссийского конкурса красоты «Российская красавица 2017» принимали участие двадцать победительниц региональных конкурсов, которые продемонстрировали свои таланты в следующих направлениях:

конкурс коктейльных платьев, предоставленных дизайнером Анастасией Мишиной (Stasia&Stasia весна-лето 2017);

конкурс купальников от бренда Aldi Design (весна-лето 2017);

конкурс Glam Rock (дизайнерская коллекция весна-лето 2017 от Геннадия Горбачева);

конкурс национальных костюмов.

Суммируя многочасовую конкурсную программу, компетентное жюри, в состав которого вошли: Франческа Чаоппи (GUAM), Виктория Пьер-Мари (российская королева блюза), Алена Орлова (экстрасенс), Есай Симикян (стилист), Борис Кючуков (винодельня Villa Vinifery), Юлия Пятина (актриса), Евгений Герасимов (депутат Московской Городской Думы), Висенте Касейро (GEOHermitageGroup), Татьяна Скаковская (Bloggmagazine), Сергей Писаренко (актер), Михаил Багдасаров (актер), Валерий Логачев (фешн фотограф), Игорь Салмин (Podium Life),Анна Калашникова (актриса), определило финалисток.

Победительницей конкурса «Российская красавица 2017» стала Анна Гришко из Уссурийска. Девушка получила заветную корону ручной работы с полудрагоценными камнями от дизайнера Анны Оганесян и возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс СНГ». Также ей вручили туристическую путевку от компании Nairi Travel, ювелирное изделие от Regina Jewerly, предоставили возможность появиться на обложке и дать интервью в нескольких топовых глянцевых изданиях, подарки от дизайнеров Нины Торшиной, Елены Ключевской, Геннадия Горбачева, подарки от партнеров мероприятия.

Первой вице - Российская красавица 2017 была выбрана 16-летняя Элина Корольиз Рязани. Второй вице - Российская красавица 2017 признана 21-летняя Татьяна Колоколова из Курска. Третьей вице - Российская красавица 2017 стала 23-летняя Светлана Дзембак из Сургута. Четвертая вице - Российская красавица 2017 стала 17-летняя Полина Воеватова из города Саки.

Гостей события порадовали своими выступлениями: Виктория Пьер Мари, Лоя, школа народного искусства «Фолк Дети», Олег Сидоров, Майкл Блейз, Екатерина Ковская, Букатара, Lilit, Верико Тухашвили, Юрий Граф, Сергей Савин, Наталья Соловей, Алиса Данелия.

Ведущими конкурса стали: Катя Гусева (телеведущая FashionTV, MegapolisFM), Павел Дикан (шоумен, телеведущий канала «Мир», MegapolisFM).

Так же среди медийных гостей были замечены: Гульнара Нежинская, Данил Шункаров, Кирилл Мугайских, Саша Project , Катя Жужа, Анастасия Рафаловская, Алена Литвинова, Полина Борунова, Рафибеков Эдгар, Пономарев Андрей,Дмитрий Торин,ТашаУнкель, Игорь Денисов.

Организаторы конкурса: Alex Group (Александр Абдулимов), Ольга Шумилова, Маргарита Гусева, Алена Захарчук.

Фотографии предоставлены организаторами.