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В столичном «Метрополисе» открылся флагманский магазин Triumph

28.07.2017  18:51

Открытие нового магазина нижнего белья Triumph в ТЦ «Метрополис» состоялось 27 июля, сообщает компания.

В новом магазине представлены все линии бренда – от романтичной Amourette до спортивной Triaction, а также линейка купальников и пляжной одежды. В церемонии открытия принимала участие телеведущая, модель и давняя поклонница бренда Елена Кулецкая.

В рамках реализации глобальной кампании «Найди идеал», основная задача которой состоит в том, чтобы помочь 3,5 миллионам женщин по всему миру найти подходящий именно им бюстгальтер, в новом бутике бренда будут на постоянной основе работать высококвалифицированные бра-фиттеры, прошедшие специальную подготовку в тренинг-центрах Triumph. Каждый из таких сотрудников обладает навыками профессионального консультирования клиентов по различным вариантам коррекции фигуры и силуэта с помощью нижнего белья.

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3600 магазинами в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.


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