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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

В столице Адыгеи прошел ежегодный фестиваль «Этномода»

09.10.2017  16:31

На сцене Государственной филармонии дизайнеры и творческие коллективы из различных регионов России представили более 40 работ в 4 основных номинациях, говорится в сообщении Модной приемной Александра Хилькевича.

Работу жюри возглавил аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич.

«Конкурс был прекрасно организован. Участники показали полный спектр направлений: были представлены как традиционные этнические номера и реконструкции народного костюма, так и современные перформансы и коллекции стильной городской и домашней одежды с элементами этно. Особо отмечу работы, где были использованы старинные техники золотной вышивки, сложного бисерного декора и плетения. Наиболее интересные коллекции показали Виктория Федотова (Майкоп), театр реконструкции костюма «Вервица» (Москва), театр костюма «De.Light» (Удмуртия), «Студенческий театр моды де Люкс» (Майкоп), студия «Модная мастерская» (Сургут), этно-художественный центр «Истоки» (Шуя). Настоящим украшением фестиваля стали выступления ансамблей народного танца «Нальмэс» и «Нарт» и показ коллекции профессионального майкопского дизайнера Сусанны Макеровой, разработанной по заказу итальянского дизайн-бюро», – отметил Александр Хилькевич.

Лучшие работы фестиваля стали участниками не только гала-показа, но и торжеств в честь государственного праздника «День национального адыгского (черкесского) костюма», который ежегодно отмечается в Республике Адыгея осенью.

Фотографии предоставлены Модной приемной Александра Хилькевича.

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