Магазин одежды, обуви и аксессуаров для спорта и активного образа жизни Sportique расположился в непосредственной близости от торговой улицы Тербатас, шоппинг-центра Galeria Riga и отеля Radisson Blu Latvija Hotel, сообщает компания.



Отличительной особенностью открывшегося бутика является то, что здесь собраны соответствующие линии всемирно известных люксовых брендов.

Владельцы модного бутика подчеркивают, что их целью было представить на латвийском рынке что-то совсем новое, предложить местному клиенту коллекции мировых именитых брендов, которые до этого были доступны лишь за границей.«При нынешних реалиях, в которых ритм жизни современного человека крайне стремителен, удобство стало основополагающим аргументом при выборе одежды и обуви. Принимая во внимание этот факт, ведущие дизайнеры и Дома моды стали дополнять проверенную временем классику элементами, «позаимствованными» у спортивной одежды. Сегодня в порядке вещей совместить кроссовки со строгим деловым костюмом, футболку – с пиджаком. При формировании собственного стиля, подобная игра на контрастах позволяет оставаться «на гребне» актуальных модных новинок и подчеркивает индивидуальность личности», - рассказала владелица спортивного бутика Sportique Николь Иванова.В бутике Sportique, торговая площадь которого составляет 100 кв. м., представлены мужские, женские и детские коллекции одежды, обуви и аксессуаров для активного образа жизни от таких брендов, как Versus Versace, Karl Lagerfeld, Pinko, No Ka’Oi, Little Marc Jacobs, Young Versace, Karl Lagerfeld Kids, 24Bottles. Ценовая политика магазина соответствует официальным ценам брендов.По будням магазин открыт с 10:00 до 19:00, по субботам – с 11:00-18:00, по воскресеньям – выходной.

Фотография предоставлена компанией.