04.04.2017 22:53

26-ая Рижская неделя моды завершилась показом латвийской марки Nolo 1 апреля, сообщают организаторы.

В рамках очередного сезона Riga Fashion Week свои коллекции представили как успешные латвийские марки, так и востребованные зарубежные дизайнеры. В нынешнем сезоне важным витком в развитии Riga Fashion Week стал приезд грузинских модельеров, которые впервые продемонстрировали грузинскую моду на латвийском подиуме.





На протяжении Недели в рамках программы профессиональных показов RFW свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представили: Amoralle, Anna Led, Katya Katya Shehurina, Narciss, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Paviljons, дебютант прошлого сезона Talented и дебютант этого сезона Cinnamon Concept, а также бренды дизайнерской одежды для детей Paade Mode и Aristocrat Kids. Из иностранных гостей в RFW приняли участие Dalood и Mariam Gvasalia (Грузия), Naira Khachatryan (Италия), KÄT и Pohjanheimo (Эстония), Lilija Larionova (Литва).





Из модных мероприятий недели RFW стоит отметить презентацию коллекции литовского бренда Julia Janus, презентацию украшений молодых латвийских дизайнеров Алисы Талберги и Майи Витолы в художественной галерее Putti, мероприятие для байеров и представителей СМИ в концептуальном дизайнерском магазине BOLD и в салоне Imagehouse от 8rooms Press Showroom.





Для всех желающих в официальном клубе Недели моды Coyote Fly Lounge Club состоялось две вечеринки RFW, на одной из которых свою коллекцию спортивной одежды представил дизайнер Илья Булычев (Bulichev), а в завершающий день во время RFW Models & Fans Party состоялся показ Reserved и были награждены лучшие модели этого сезона: среди юношей первое место за самый удачный дебют получил Мартиньш Залитис (Inga Raduga Model Management), второе и третье место разделили Герман Суперфин и Рихард Гузов (Inga Raduga Model Management). Что касается девушек, то первое место у Ливы Рейры (2B Model Management). Второе и третье место поделили Саманта Годберга и Джулия Бондаре (2B Model Management).





3 и 4 апреля работали pop-up магазины дизайнеров RFW, в которых можно было приобрести понравившееся изделия из только что продемонстрированных на этой Неделе моды дизайнерских коллекций.

Фотография предоставлена организаторами.