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В столице Татарстана пройдет выставка «Мода и стиль. Казань — Осень»
09.10.2017 10:15
Осенний сезон специализированной выставки товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и стиль. Казань» откроется 15 ноября 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка», сообщают организаторы.
Специализированная выставка «Мода и стиль. Казань – Осень» является одним из главных мероприятий Республики Татарстан для продвижения на рынок достижений текстильной и легкой промышленности, налаживания и укрепления делового сотрудничества, демонстрации модных тенденций осенне-зимнего сезона.
Ежегодно в выставке принимают участие более 200 производителей легкой и текстильной промышленности из России и представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 9 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия, среди которых представители малого и среднего бизнеса, руководители отраслевых министерств и ведомств.
Насыщенная деловая программа является визитной карточкой выставки – это площадка для российских и зарубежных специалистов легкой и текстильной промышленности для обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам отрасли, моды, инновациям в технике и технологиях, эффективным способам продвижения продукции. Мероприятие проходит в формате B2B.
Тематические разделы выставки:
В программе выставки:
Организатором выставки выступает ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты РТ, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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