Осенний сезон специализированной выставки товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и стиль. Казань» откроется 15 ноября 2017 года в выставочном центре «Казанская ярмарка», сообщают организаторы.

Специализированная выставка «Мода и стиль. Казань – Осень» является одним из главных мероприятий Республики Татарстан для продвижения на рынок достижений текстильной и легкой промышленности, налаживания и укрепления делового сотрудничества, демонстрации модных тенденций осенне-зимнего сезона.

Ежегодно в выставке принимают участие более 200 производителей легкой и текстильной промышленности из России и представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Более 9 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия, среди которых представители малого и среднего бизнеса, руководители отраслевых министерств и ведомств.

Насыщенная деловая программа является визитной карточкой выставки – это площадка для российских и зарубежных специалистов легкой и текстильной промышленности для обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам отрасли, моды, инновациям в технике и технологиях, эффективным способам продвижения продукции. Мероприятие проходит в формате B2B.

Тематические разделы выставки:

Салон одежды;

Детский салон;

Салон головных уборов;

Салон нижнего белья;

Салон обуви, текстильной и кожевенной галантереи;

Салон тканей и фурнитуры для производства одежды;

Салон оборудования;

Салон домашнего текстиля;

Салон ювелирных украшений.

В программе выставки:

бизнес встречи;

научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы;

VIP-показ Kazan Fashion Week;

конкурс на лучший продукт выставки «Алтын Style. Kazan-2017»;

конкурс молодых дизайнеров «Осенний стиль»;

модные показы;

ярмарка вакансий «Молодой специалист fashion индустрии»;

посещение исторических и развлекательных мест города Казани.

Организатором выставки выступает ОАО «Казанская ярмарка» при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты РТ, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан.

Иллюстрация предоставлена организаторами.