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В строительство мехового комбината «Марко» в Белоруссии инвестируют 40 млн долларов

14.08.2017  22:30

Белорусский меховой комбинат «Марко», в строительство которого вложат 40 млн долларов, планируют запустить в начале следующего года, пишет «Ежедневник».

Генеральный директор холдинга «Марко» Николай Мартынов рассказал журналистам о ходе строительства мехового комбината. Его планируют запустить в работу в начале следующего года. На организацию производства уже потрачено около 22 млн долларов, а суммарно вложения составят 40 млн долларов.

«Ведь наш комбинат будет состоять из четырех, даже пяти фабрик — переработки пушнины, овчины, пошива изделий из этого сырья. Плюс — у нас имеются все технические возможности, чтобы работать со шкурами мелкорогатого скота: телят, коз и других», - сказал он.

По поводу поставок сырья существует договоренность с Индией, где заключено 2 контракта на сумму 10 млн долларов. Пушнину планируется использовать белорусскую.

«В целом предприятие будет перерабатывать 300 тыс. овечьих шкур, 250 тыс. — пушнины. Оно сможет выпускать 7 тыс. курток, шуб и других вещей из меха и 10 тыс. — из овчины. Это не считая мелких изделий и продукции из шкур телят и коз», - резюмировал Николай Мартынов.

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» основан в 1991 году. Включает три предприятия - управляющую компанию холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», производственное унитарное предприятие «Сан Марко» и фабрику «Красный Октябрь».

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