Участники Fashion Friday 23 декабря соберутся в Студии дизайн-коммуникаций МГУДТ на Шаболовке, чтобы подвести итоги года, узнать что-то новое от спикеров и поехать на открытие выставки, посвященной Надежде Ламановой в галерее «Беляево», сообщают организаторы.

Программа мероприятия:

15.00 - 15.30 - сбор гостей;

15.30 - 17.00 - Мастер-класс главного редактора журнала «Модный магазин» Веры Ивановой на тему: «Новая стратегия развития fashion-индустрии в Китае: появление центра моды в Уланчабе»;

17.00 - 18.00 - переезд в галерею «Беляево»;

18.00 - открытие выставки «Гений в юбке» в галерее «Беляево».

Надежда Ламанова — легенда в мире моды и театра, обладательница звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», первый русский модельер Страны Советов. Как ореол величия, ее окружал сонм великих русских княгинь, выдающихся актрис, известных писателей, художников и режиссеров. В 1925 году Надежда Ламанова стала единственной обладательницей среди русских творцов послереволюционного периода гран-при «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением» на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Триумфальным для нее становится и 1928 год опубликования работы «Теория промышленного моделирования». Известность и признание гения Надежды Ламановой во многом связаны с ее новаторскими идеями, которые послужили основой для становления искусства дизайна в России.