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В Студии дизайн-коммуникаций МГУДТ пройдет последняя в этом году Fashion Friday
22.12.2016 22:44
Участники Fashion Friday 23 декабря соберутся в Студии дизайн-коммуникаций МГУДТ на Шаболовке, чтобы подвести итоги года, узнать что-то новое от спикеров и поехать на открытие выставки, посвященной Надежде Ламановой в галерее «Беляево», сообщают организаторы.
Программа мероприятия:
Надежда Ламанова — легенда в мире моды и театра, обладательница звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», первый русский модельер Страны Советов. Как ореол величия, ее окружал сонм великих русских княгинь, выдающихся актрис, известных писателей, художников и режиссеров. В 1925 году Надежда Ламанова стала единственной обладательницей среди русских творцов послереволюционного периода гран-при «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением» на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Триумфальным для нее становится и 1928 год опубликования работы «Теория промышленного моделирования». Известность и признание гения Надежды Ламановой во многом связаны с ее новаторскими идеями, которые послужили основой для становления искусства дизайна в России.
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