Открытие нового магазина Tom Tailor состоялось 30 декабря в «Сургут Сити Молле», сообщается в пост-релизе компании.

Сургутский магазин стал 97-ым в розничной сети Tom Tailor Group на территории России и стран СНГ.

На площади 250 кв. м. представлены мужская и женская коллекции бренда, обновление которых будет происходить 12 раз в год.

Магазин расположился в «Сургут Сити Молле» – крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Тюменской области. Молл находится в центральной части Сургута на пересечении двух главных улиц города. Средняя посещаемость ТРЦ составляет более 20 000 человек в день.

Открытие Tom Tailor в Сургуте стало следующим шагом компании по экспансии на рынок России и странах СНГ. Сегодня сеть Tom Tailor Group насчитывает 28 собственных и 69 розничных франчайзинговых магазинов. Также продукция бренда представлена в торговых точках формата shop-in-shop и мультибрендовых магазинах.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor, Tom Tailor Denim и Tom Tailor Kids. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2015 году составила 955,6 миллионов евро.

Официальное представительство в России и странах СНГ осуществляет свою деятельность с 2011 года. На сегодняшний день в России и СНГ действуют 28 собственных розничных и 69 франчайзинговых магазинов.

Фотография предоставлена компанией.