09.02.2017 21:47

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин планирует обеспечить регион местной продукцией ежедневного спроса, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно статистическим данным, в 2015 году в Свердловской области местные жители потратили 58 млрд рублей на одежду и более 360 млрд рублей на товары повседневного спроса в целом. При этом на территории региона была произведена лишь небольшая часть указанных товаров, стоимостью 1,7 млрд рублей.

«Анализ показал, что 70% средств, которое тратит население на товары повседневного спроса, уходят за рубеж, 25% – в сопредельные субъекты. Это и есть те ниши, которые могли бы занять региональные производители, мы будем им в этом помогать», - сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Для этого швейным предприятиям оказывается господдержка. Так, в 2016 году, «Свердловский камвольный комбинат» получил субсидию в размере 104 млн рублей на компенсацию затрат на изготовление полушерстяной ткани. Это позволило уменьшить стоимость конечной продукции.

По словам Оксаны Волгиной, генерального директора компании «Студия Т», проблемой является также нехватка сырья.

«В нашей стране разводят только грубошерстных овец, и никто не производит вискозные волокна или пряжу из них», - рассказала она.

Министр промышленности Сергей Пересторонин предложил швейникам сформировать коллегиальный орган, который будет аккумулировать их потребности и выносить на обсуждение на регулярной основе.

Также в Минпромторг России будет подготовлено обращение по вопросу строительства на территории Свердловской области комбината по производству синтетического волокна нитрон.