15.02.2017 00:41

В начале февраля в Сыктывкаре начал работу магазин Forward, сообщает пресс-служба компании.

Первый фирменный магазин Forward открылся в Сыктывкаре 4 февраля. Он разместился в ТРЦ «Макси».

На церемонии открытии присутствовали именитые спортсмены России и республики Коми: мастер спорта международного класса, 2-х кратный чемпион России, абсолютный чемпион Европы, чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Васев, КМС и призер чемпионата России по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион республики Коми по бодибилдингу (2012 – 2014гг), абсолютный чемпион России по бодибилдингу (2012г) Дмитрий Горбанев.









Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотографии с сайта компании.