15.08.2017 22:16

Форму предприятия «Таджиктекстиль» сделали обязательной во многих школах и лицеях Таджикистана, пишет Sputnik.

Школьникам Таджикистана настоятельно рекомендовали приобретать одежду делового стиля производства компании «Таджиктекстиль». Для подтверждения покупки им необходимо предоставлять чеки из фирменного магазина предприятия.

По сообщениям местных СМИ, для учебных заведений существует определенный план, выполнение которого будет проверяться по регистрационному кассовому журналу.

Новое правило, относительно школьной формы, власти Таджикистана ввели для поддержки отечественного производителя.

Отмечается, что стоимость одежды «Таджиктекстиль» на 10-30 сомони выше среднерыночной.