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В Татарстане «Глорию Джинс» признали виновной в недостоверной рекламе

10.02.2017  07:08

УФАС Татарстана признало недостоверной рекламу скидок магазина «Глория Джинс», в которой покупателям обещали до 90% в магазине одежды, говорится в сообщении ведомства.

По данным антимонопольщиков, компания, выпустившая приказ и распоряжение об уценке розничной цены многочисленных категорий товаров со скидкой от 20 до 90%, смогла подтвердить чеками продажу товаров лишь с 10%-ной скидкой.

В связи с этим Татарстанское УФАС признало рекламу ненадлежащей, хотя сообщило, что ролик транслировался только в сроки проведения акции, поэтому предписание об устранении нарушения обществу выдано не будет.

Покупатель подал жалобу после того, как ему в магазине предложили по акции скидок до 90% только блузки по 600 рублей. Следовательно, до уценки первоначальная стоимость блузки составляла 6000 рублей. Между тем, подчеркивают в УФАС, »Глория Джинс», позиционирующая себя как производителя одежды по доступным ценам, товары по такой цене никогда не продавала.

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