12.01.2017 18:42

В текущем году текстильная отрасль Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая расширится на 100 тыс. рабочих мест, пишет ИА Синьхуа.

В Северо-Западном Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе будут созданы новые рабочие места. Две трети из них, около 100 тыс., придутся на текстильную отрасль.

Синьцзян-Уйгурский автономный район специализируется на производстве хлопка.

Отмечается, что в 2016 году в регионе трудоустроили 112,3 тыс. рабочих текстильной отрасли. Вложения в этот сектор экономики составили 65 млрд юаней (9,39 млрд долларов).