|
|
В текстильном и швейном производстве Вологодской области цены на трикотажные изделия по итогам 2016 года выросли на 12%
05.05.2017 07:07
В текстильном и швейном производстве Вологодской области цены на трикотажные изделия по итогам 2016 года увеличились на 12% , стоимость нательного белья выросла на 10,4%.
Как говорится в материалах Вологдастата, в целом цены на производимые в регионе товары выросли за год на 23,9% в годовом сопоставлении.
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг по Вологодской области за 2016 год составил 123,9%. При этом в производстве пищевых продуктов цены росли самыми высокими темпами – их подъем за год составил 19,8%.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте