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В текстильном и швейном производстве Вологодской области цены на трикотажные изделия по итогам 2016 года выросли на 12%

05.05.2017  07:07

В текстильном и швейном производстве Вологодской области цены на трикотажные изделия по итогам 2016 года увеличились на 12% , стоимость нательного белья выросла на 10,4%.

Как говорится в материалах Вологдастата, в целом цены на производимые в регионе товары выросли за год на 23,9% в годовом сопоставлении.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг по Вологодской области за 2016 год составил 123,9%. При этом в производстве пищевых продуктов цены росли самыми высокими темпами – их подъем за год составил 19,8%.

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