20.02.2017 07:07

Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в текущем году алмазодобывающая компания «Алроса» приватизирована не будет.

«Если будет, то позже», - передает агентство ТАСС слова чиновника. Ранее сообщалось, что план приватизации на 2017-2019 гг. предполагает снижение доли государства в «Алросе» до 29% плюс одна акция с координацией продажи акций, находящихся в госсобственности Республики Саха (Якутия) и в муниципальной собственности.

«Алроса» - крупнейший по объему добычи производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Прогноз добычи на 2017 год - 39,2 млн карат.