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В текущем году Минпромторг может провести эксперимент по чипированию обуви

27.01.2017  07:07

Как заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в 2017 году министерство может инициировать эксперимент по внедрению электронных меток в обувь.

«Мы в этом году очень рассчитываем на то, что ряд товаров легкой промышленности уже начнет маркироваться. Уже предлагаем, прежде всего, обувь кожаную мужскую и женскую. У нас есть перспективы производства, наши компании делают качественную обувь, и хотелось бы, чтобы они конкурировали в нормальных условиях», - передает Союзлегпром слова Виктора Евтухова.

С августа прошлого года электронная маркировка (RFID-метки) меховых изделий стала обязательной на территории ЕврАзЭС. В прошлом году первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ставил задачу проработать возможность распространения маркировки на другие группы товаров, например, лекарства, изделия легкой промышленности и продукты питания. 

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